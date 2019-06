Actualidade

O agente Phil Coulson morreu na quinta temporada de "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.", mas a série que regressa na segunda-feira à televisão portuguesa vai continuar a ser protagonizada por Clark Gregg.

Numa conversa em Hollywood, no estúdio onde já está a ser filmada a sétima temporada, o ator que deu vida a Phil Coulson em cinco filmes do Universo Cinemático da Marvel e na série da ABC explicou à Lusa que os criadores não queriam fazer a série sem ele, apesar de terem eliminado a sua personagem.

"Eles sentaram-se comigo e disseram-me que Coulson ia morrer a sério desta vez, mas não queriam fazer a série sem mim", disse à Lusa o ator. Isso explica que, no primeiro episódio da sexta temporada, a audiência seja confrontada com um sósia do antigo diretor dos agentes S.H.I.E.L.D., cujo papel é totalmente diferente.