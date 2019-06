Actualidade

Uma investigação da professora universitária Anabela Almeida pode abrir "portas a mais estudos" e talvez à reedição da obra de Armando Côrtes-Rodrigues (1891-1971), o poeta esquecido e um dos mais importantes do movimento de Orpheu.

"Armando Côrtes-Rodrigues, Vida e Obra do Poeta Açoriano de Orpheu" foi lançado este ano e adapta uma tese de doutoramento que Almeida defendeu em 2014, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL), pretendendo "dar conta do labor literário" do açoriano, "em diálogo com a modernidade literária portuguesa", explicou a autora à agência Lusa.

Apresentada hoje na Casa dos Açores do Norte, a obra aborda "as constantes de Orpheu" na poesia e literatura de Côrtes-Rodrigues, acompanhada de "um roteiro cronológico com toda a bibliografia comentada e anotada para possibilitar novos estudos".