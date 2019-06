Actualidade

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, inicia na terça-feira uma visita de Estado a Portugal, a convite do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje a Presidência portuguesa.

Segundo a página da Presidência da República portuguesa na Internet, Nyusi é esperado terça-feira em Lisboa, com uma "importante delegação ministerial e também de deputados", sendo recebido com "honras militares na Praça do Império", antes de colocar uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões (Mosteiro dos Jerónimos), seguindo-se um encontro entre os dois chefes de Estado no Palácio de Belém.

O Presidente da República de Moçambique vai ser ainda recebido pela Assembleia da República e o primeiro dia de visita termina com um jantar oficial no Palácio da Ajuda.