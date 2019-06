Minsk2019

A portuguesa Patrícia Esparteiro conquistou hoje a medalha de bronze na prova de kata, em karaté, dos II Jogos Europeus, em Minsk, ao vencer a bielorrussa Maryia Fursava.

A atleta lusa contabilizou 24,68 pontos, contra 23.68 da anfitriã, arrecadando a 13.ª medalha nos Jogos Europeus para Portugal, que já assegurou mais uma, no futebol de praia.

Patrícia Esparteiro chegou à luta pela medalha de bronze ao concluir a qualificação com 24,79 pontos, atrás da espanhola Sandra Jaime, com 27,44, e à frente da francesa Alexandra Feracci, com 24,60.