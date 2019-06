Actualidade

O Orçamento e o Plano de Atividades do Sporting para 2019/20 foi hoje aprovado com 69,01% dos votos, em Assembleia Geral (AG), pelos sócios do clube, sendo que 30,99% votaram contra.

Após a reunião magna do clube, que decorreu no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o presidente da Mesa da AG, Rogério Alves, falou à comunicação social presente no 'hall vip' do Estádio José Alvalade para revelar os resultados da votação, salientando que a AG decorreu como como estipulado.

Fonte oficial do clube revelou à agência Lusa que estiveram presentes cerca de 1.200 sócios na reunião magna, que esteve suspensa por algum tempo, após dois sócios terem proferido insultos ao presidente dos 'leões', Frederico Varandas, e um deles ter sido retirado do recinto e, posteriormente, identificado pelas autoridades.