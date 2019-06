Actualidade

O plantel principal de futebol do Benfica inicia os trabalhos na segunda-feira, com exames médicos e testes físicos divididos entre o centro de treinos do Seixal e o Estádio da Luz, em Lisboa, sem o avançado Jonas.

"Todos os jogadores que estiveram envolvidos nas seleções nacionais chegam mais tarde. Jonas está também autorizado a regressar em data posterior", lê-se no sítio oficial das 'águias' na Internet.

O trabalho do campeão português nos relvados do Seixal terá início a partir de quarta-feira, com sessões bidiárias, lembrando o clube campeão nacional que haverá treino aberto ao público na manhã do próximo sábado, dia 06.