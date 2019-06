Actualidade

O Palácio Nacional de Mafra e o Santuário do Bom Jesus, em Braga, estão entre os 36 locais candidatos à classificação de Património Mundial da UNESCO, que o comité da organização analisa na reunião hoje iniciada, no Azerbaijão.

Os dois monumentos portugueses fazem parte "das 36 indicações para inscrição na Lista do Património Mundial", reveladas hoje pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que irão ser avaliadas a partir de 05 de julho, no âmbito da 43.ª Sessão do Comité do Património, a decorrer em Baku, no Azerbaijão, a partir de hoje e até 10 de julho.

Mandado construir por D. João V, o Palácio Nacional de Mafra é um conjunto arquitetónico barroco formado por um Paço Real, uma Basílica e um Convento.