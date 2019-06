Actualidade

A obra de remodelação e ampliação da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Oliveira do Hospital, que envolveu um investimento da ordem dos 660 mil euros é inaugurada na terça-feira, foi hoje anunciado.

A ETAR daquela cidade, no interior do distrito de Coimbra, em funcionamento desde 2008, estava "subdimensionada face às atuais condições de afluência", afirma a empresa Águas do Vale do Tejo (grupo Águas de Portugal), responsável pela infraestrutura.

Após esta intervenção, "a ETAR passou a estar dimensionada, quer em termos hidráulicos, quer em termos processuais, para tratar um equivalente populacional de 17.750 habitantes, e um caudal médio diário, em tempo húmido, de 2.625 metros cúbicos por dia", disse à agência Lusa fonte da empresa.