Actualidade

Macau, China, 30 jun 2019 - A secretária-geral do Fórum de Macau, Xu Yingzhen, reconheceu hoje, em entrevista à Lusa, a necessidade de maior projeção e melhores canais de informação para "servir melhor" as relações comerciais entre a China e os países lusófonos.

Apesar de sublinhar os esforços que têm sido feitos nos últimos anos, Yingzhen disse à Lusa que o Fórum criado em 2003 ainda "precisa de chegar a mais pessoas" para "servir melhor a cooperação e implementar mais resultados" concretos.

"Através de vários canais de divulgação, podemos dar maior conhecimento ao mundo exterior deste Fórum de Macau", reconheceu a secretária-geral, sublinhando que as crescentes deslocações às províncias do interior da China têm sido promovidas com esse objetivo.