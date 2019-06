Actualidade

A secretária-geral do Fórum de Macau afirmou hoje que o fundo chinês para investimentos lusófonos está à procura de projetos em São Tomé e Príncipe, um país que restabeleceu laços com Pequim em 2017, após romper relações com Taiwan.

Em entrevista à Agência Lusa, Xu Yingzhen disse que representantes do fundo chinês para investimentos lusófonos vão marcar presença no primeiro encontro empresarial em São Tomé e Príncipe, a 08 e 09 de julho.

"O fundo vai enviar uma delegação para participar no encontro em São Tomé, para estabelecer mais contactos com empresários e recolher mais informações sobre os projetos, com o objetivo de acelerar investimentos", disse Xu Yingzhen, em entrevista à Lusa.