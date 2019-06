Actualidade

(REPETIÇÃO) Espinho, Aveiro, 30 jun 2019 (Lusa) - O produtor inglês Gareth Wiley disse à Lusa que espera que "a nova geração portuguesa" de realizadores de cinema possa pensar "no sentido internacional" nas suas produções, e fugir a uma "resistência contra filmes comerciais".

"Existe uma tendência, entre os realizadores portugueses com quem tenho falado, para resistirem a filmes comerciais, e uma tendência a favor de obras intelectuais e 'art house'", explicou o produtor de "Match Point" e "Vicky Cristina Barcelona" à Lusa, em entrevista à margem do FEST - Novos Realizadores Novo Cinema, em Espinho.

Para o produtor, que orientou uma oficina, com jovens realizadores no festival de Espinho, a que volta de forma frequente desde há sete anos, os jovens profissionais portugueses devem "estar dispostos a fazer filmes comerciais, para uma audiência mundial", mesmo reconhecendo que o lado mais intelectual "está na essência do cinema português", até pela influência de Manoel de Oliveira (1908-2015).