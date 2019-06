Actualidade

A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) defendeu hoje que as reformas que Angola está a lançar para revitalizar a produção de petróleo são vitais para a economia, mas avisou que o processo será longo e difícil.

"Aumentar a produção de petróleo e a capacidade interna de refinação, desenvolvendo o setor do gás, é vital se Angola quiser equilibrar o abrandamento da produção e gerir melhor a distribuição de combustível para evitar falta de combustíveis, mas vão demorar anos até as novas explorações darem frutos, e o fraco ambiente operacional e as preocupações com o 'compliance' vão continuar a deter os investidores", escrevem os analistas.

Num relatório sobre os últimos desenvolvimentos no setor do petróleo, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os consultores da unidade de análise económica da revista The Economist estimam que a produção de petróleo volte a cair este ano, pelo quinto ano consecutivo.