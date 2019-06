Actualidade

O historiador António Araújo, autor do livro "Morte à PIDE!", disse à Lusa que a investigação sobre o golpe de Estado militar de 1974 e a Revolução em Portugal tem de começar a ser feita de forma objetiva e desapaixonada.

"Devemos proceder ao levantamento do 25 de Abril, desapaixonado, e perceber que o golpe é feito por um conjunto de capitães mas que, logo no próprio dia, precisam de generais, e os generais tinham a consciência, sobretudo Costa Gomes, da necessidade de manter a DGS [Direção-Geral de Segurança, designação da PIDE desde 1969] ou pelo menos uma estrutura de informações para apoio ao esforço de guerra, porque um dos mitos que existem é a de que a Guerra Colonial terminou no dia 25 de Abril, o que não é verdade", disse à Lusa o historiador António Araújo.

Por isso, no livro "Morte à PIDE!", o historiador propõe, entre outros aspetos, a discussão sobre a ausência de um plano sobre a polícia política, no quadro golpe de Estado de 1974, e as dificuldades no processo de extinção do corpo, no contexto revolucionário.