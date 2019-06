Actualidade

Pelo menos 45 talibãs foram mortos numa operação das forças pró-governamentais do Afeganistão na província de Balkh, no norte do país, incluindo nove comandantes do grupo rebelde, indicam hoje fontes oficiais.

O ataque aéreo aconteceu depois da meia-noite de sábado (hora local), disse à agência de notícias Efe o porta-voz do Ministério da Defesa, Fawad Aman.

Entre os cerca de cinquenta rebeldes estavam nove comandantes locais dos talibãs, acrescentou.