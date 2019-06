Minsk2019

O ciclista Rui Oliveira concluiu hoje no quarto lugar a prova de omnium, em pista, dos II Jogos Europeus, a 11 pontos do bronze, em Minsk.

O atleta luso terminou com 126 pontos, em prova arrebatada pelo holandês Willem Van Schip com 178, seguido do suíço Thery Schir, com 144, e do polaco Staniszewski, com 126.

No scratch, Rui Oliveira foi sexto entre os 16 ciclistas em prova, concluída pelo polaco Daniel Staniszewski em 11.43 minutos.