Actualidade

O presidente do Conselho Europeu proporá hoje o nome de Frans Timmermans para a presidência da Comissão Europeia, mas a nomeação do socialista holandês poderá 'chocar' com uma minoria de bloqueio impulsionada pelos países de Visegrado e por Itália.

De acordo com a agência EFE, que cita fontes do Conselho Europeu, Donald Tusk apresentará esta noite aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), reunidos numa cimeira extraordinária em Bruxelas, uma proposta para a distribuição dos cargos de topo da UE, que reservaria a presidência do executivo comunitário aos socialistas europeus, cujo 'spitzenkandidat' é Frans Timmermans, na próxima legislatura.

A proposta, defendida por Alemanha, França, Espanha e Holanda, foi revelada esta manhã pelo político polaco à Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, que congrega o presidente da assembleia, o conservador Antonio Tajani, e os líderes dos grupos políticos com assento no hemiciclo.