Actualidade

O Presidente francês disse esperar que o Conselho Europeu chegue hoje a acordo sobre a nova equipa dirigente da União Europeia e apontou entre hipóteses para a Comissão Europeia os nomes de Michel Barnier, Margrethe Vestager e Frans Timmermans.

À chegada à sede do Conselho, em Bruxelas, para "uma cimeira importante", Emannuel Macron manifestou-se otimista e disse acreditar que os líderes europeus 'fecharão' hoje à noite um compromisso em torno dos quatro altos cargos da UE que, sublinhou, são da competência do Conselho Europeu designar - presidências da Comissão, do Conselho, do Banco Central Europeu e Alto Representante para a Política Externa -, a que se junta a presidência do Parlamento Europeu.

Macron reiterou que entre os critérios que defende que devem presidir às escolhas contam-se os equilíbrios, designadamente de género, garantindo que se baterá para que sejam nomeadas duas mulheres para os quatro cargos que cabe ao Conselho nomear.