Migrações

O barco de resgate "Open Arms" encontrou hoje à deriva em frente da costa líbia uma lancha automática com 40 pessoas a bordo e está a escoltar os migrantes para Lampedusa, informou o porta-voz daquela organização.

Na precária embarcação, encontrada em águas internacionais, seguiam quatro bebés e três mulheres grávidas, apresentando elevado nível de desidratação depois de três dias de travessia, disse a porta-voz à agência de notícias espanhola EFE.

De acordo com a porta-voz, a ONG cuidou dos migrantes, avisou as "autoridades competentes", e está a escoltar as pessoas até Lampedusa, o porto italiano onde foi detida Carola Rackete, que contrariou o bloqueio das forças navais italianas.