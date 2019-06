Minsk2019

A Rússia voltou a ser claramente dominadora nos Jogos Europeus, numa segunda edição em Minsk, depois de Baku, que já revela a tendência do país anfitrião a secundar.

Com menos eventos de medalha, agora reduzidos a 200, a Rússia teve quase o dobro dos ouros do segundo classificado, 44 contra os 24 da Bielorrússia, que passou do sétimo da geral em Baku2015 para o segundo, igualmente no número total de medalhas.

Ao invés, o Azerbaijão, que recebeu a edição inaugural, caiu de segundo para 11.º, enquanto o ranking das subidas entre os melhores pertenceu à Geórgia, de 21.º para sétimo.