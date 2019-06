Actualidade

O Partido Popular Europeu (PPE) não está preparado para abdicar da presidência da Comissão Europeia, confirmou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, revelando que "uma grande oposição" dos líderes daquela família política ao acordo negociado em Osaka.

"Enquanto PPE, não concordámos com o 'pacote' que foi negociado em Osaka. Penso que é correto dizer que há uma grande oposição a essa proposta do ponto de vista do PPE. A grande maioria dos primeiros-ministros da nossa família não acredita que devamos abdicar da presidência da Comissão tão facilmente, sem luta", declarou Leo Varadkar.

O primeiro-ministro irlandês foi o mais taxativo dos líderes conservadores à chegada para a reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), demonstrando-se contrário à proposta desenhada nos últimos dias por Alemanha, França, Espanha e Holanda na cidade japonesa de Osaka, onde a chanceler alemã, Angela Merkel, o Presidente francês, Emmanuel Macron, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, participaram na cimeira do G20.