Actualidade

O condutor de um motociclo morreu hoje na sequência de uma colisão com um automóvel ocorrida perto de Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, além da vítima mortal, de 31 anos e de nacionalidade portuguesa, seguia como passageira no motociclo uma mulher brasileira, de 30 anos, que sofreu ferimentos graves.

O condutor do carro, um homem de 46 anos, sofreu ferimentos ligeiros, referiu a fonte.