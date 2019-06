Eleições

O Bloco de Esquerda (BE) de Santarém condenou a "intromissão" dos órgãos nacionais em decisões locais e em "matérias que são da sua exclusiva competência" e manifestou-se contra a "ingerência" na seleção de candidatos às legislativas.

Numa moção aprovada no sábado e a que a agência Lusa teve hoje acesso, o BE de Santarém diz que não abdica do seu "direito estatutário de propor os dois primeiros nomes na lista de candidatos da lista do Bloco de Esquerda pelo círculo eleitoral de Santarém".

A moção foi aprovada com 51 votos favoráveis e 26 contra, em plenário de militantes do BE/Santarém.