Actualidade

A cimeira extraordinária continua interrompida em Bruxelas após seis horas, com o presidente do Conselho Europeu a prosseguir as reuniões bilaterais com os líderes dos 28 para desbloquear o impasse nas nomeações para os lugares de topo europeus.

Suspensa por Donald Tusk cerca das 23:06 horas (menos uma hora em Lisboa), a reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) ainda não recomeçou, com uma fonte do Conselho Europeu a revelar que o presidente do Conselho iniciou uma segunda fase de consultas juntos dos líderes, sem especificar quais.

De acordo com fontes europeias, na primeira ronda de consultas, o político polaco terá testado alternativas ao candidato principal do Partido Popular Europeu, o alemão Manfred Weber, para a presidência do executivo comunitário, apresentando os nomes do francês Michel Barnier, negociador-chefe europeu para o 'Brexit', do primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, e a búlgara Kristalina Georgieva, diretora-executiva do Banco Mundial.