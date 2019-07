Actualidade

Cada azulejo produzido na ilha cabo-verdiana de Santo Antão tem oito garrafas "pet" que são transformadas numa fábrica pioneira que diariamente livra o ambiente de 25 quilos deste resíduo e, em dois anos, já reciclou 20 toneladas de plástico.

Iniciativa da Fundação dos Amigos do Paul, na Holanda, presidida por Maria Teresa Segredo, uma emigrante cabo-verdiana naquele país europeu, a fábrica de transformação de plástico em azulejos foi instalada em 2017 em Penedo de Janela, no concelho do Paul, ilha de Santo Antão.

Penedo é a porta de entrada da zona de Janela, a primeira localidade avistada após o túnel de Santa Bárbara, para quem viaja na estrada litoral desde o concelho do Porto Novo.