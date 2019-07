Actualidade

Uma forte explosão abalou hoje Cabul, perto da embaixada norte-americana, sendo visível uma densa coluna de fumo no centro da capital afegã, disseram as autoridades.

"Às 08:55 (04:25 em Lisboa) ocorreu uma explosão no distrito de Puli Mahmood Khan, em Cabul. Daremos mais detalhes mais tarde", declarou o porta-voz do Ministério do Interior Nasrat Rahimi.

Ao início da manhã, as ruas da capital encontram-se lotadas.