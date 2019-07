Actualidade

Os casinos de Macau fecharam o mês de junho com receitas brutas de 23,8 mil milhões de patacas (2,6 mil milhões de euros), mais 5,9% em relação ao período homólogo de 2018, foi hoje anunciado.

Contudo, as receitas brutas acumuladas nos primeiros seis meses do ano diminuíram 0,5% em relação a 2018, indicou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Entre janeiro e junho, as receitas brutas foram de 149,5 mil milhões de patacas, contra 150,2 mil milhões de patacas em igual período do ano anterior, de acordo com os dados publicados na página 'online' da DICJ.