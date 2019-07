Actualidade

Pelo menos 31 pessoas morreram hoje e sete ficaram feridas após a queda de um autocarro de passageiros numa ravina na Caxemira controlada pela Índia, informaram as autoridades locais.

O autocarro caiu numa ravina de 150 metros e embateu numa zona rochosa, ficando desfeito em vários pedaços.

As autoridades estão a investigar se na origem do aciente está uma falha mecânica ou a negligência do motorista.