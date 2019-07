Actualidade

A Câmara Municipal de Viseu promove a partir de hoje um projeto ambiental de erradicação de plástico descartável, com o objetivo de acabar com três milhões de copos daquele material só no verão.

"A partir de hoje, arranca uma operação de erradicação da utilização de copos de plástico descartáveis, substituindo-os por um copo reutilizável e, portanto, ambientalmente mais responsável", disse à agência Lusa o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu.

Jorge Sobrado explicou que o número de "três milhões de copos corresponde àquilo que foi a produção de resíduos do verão do ano passado do centro histórico de Viseu", uma das zonas de concentração de restaurantes e bares na cidade.