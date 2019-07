Actualidade

(REPETIÇÃO) Espinho, Aveiro, 01 jul 2019 (Lusa) - O sonoplasta britânico John Warhust, que recebeu um Óscar por "Bohemian Rhapsody", disse à agência Lusa que conferir autenticidade a um filme é o mais importante, com o lado visual a determinar a construção sonora de cada instante.

Numa entrevista à Lusa, à margem do FEST - Novos Realizadores Novo Cinema, festival que termina hoje em Espinho, John Warhust explicou que o processo mais importante num filme como "Bohemian Rhapsody", sobre a banda Queen e um "ícone" como Freddie Mercury, ou no musical "Os Miseráveis", em que também trabalhou, é que "as pessoas acreditem".

"Sendo sobre alguém como o Freddie [Mercury], era muito importante que o filme funcionasse para toda a gente. (...) Antes de filmarmos, até, era importante que o filme fosse autêntico. A parte essencial disso é que o trabalho do [ator] Rami Malek para ser Freddie fizesse as pessoas acreditar", revelou, notando que a mistura entre vocais de Malek, Mercury e de um outro cantor tornaram mais complexa a busca pela autenticidade.