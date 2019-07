Actualidade

Quinze escolas da zona de Lisboa receberam o projeto "O pinto vai à escola", dinamizado por investigadoras do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) com o objetivo de contribuir para a conservação das raças de galinhas portuguesas.

Inês Carolino, investigadora no polo de Santarém do INIAV, disse hoje à Lusa que o projeto, que decorreu entre março e maio últimos em 15 escolas, "foi um sucesso", dado o entusiasmo com que foi vivido por alunos e professores que, ao longo de um mês, acolheram uma incubadora e 20 ovos e viram nascer os pintos das quatro raças autóctones portuguesas.

A trabalhar desde 2012 com a Associação de Criadores de Bovinos de Raça Barrosã (AMIBA), entidade detentora dos quatro livros genealógicos das raças de galinhas portuguesas, para evitar a extinção deste "património histórico e cultural" do país, Inês Carolino decidiu arrancar com um projeto que ajudasse a cumprir a função do Estado de garantir a conservação e contribuísse para a divulgação das raças autóctones.