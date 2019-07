Actualidade

O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15) felicitou a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) por continuar a reconhecer o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, como Presidente do país.

O Madem-G15 "congratula-se com a sábia decisão da CEDEAO de continuar a reconhecer José Mário Vaz como único e legítimo Presidente da Guiné-Bissau até à tomada de posse do chefe de Estado eleito, infligindo assim uma derrota política e diplomática vergonha ao PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde)", refere o partido num comunicado, divulgado no domingo, e a que a Lusa teve hoje acesso.

No comunicado, o Madem-G15 disse também estar disponível para apoiar "todas as iniciativas constitucionais tendentes a procurar soluções consensuais que visem resgatar o país da situação calamitosa em que se encontra, em consequência da gestão ruinosa das finanças públicas pelo atual primeiro-ministro, Aristides Gomes".