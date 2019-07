Actualidade

Um concerto da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos abre, no sábado, o Festival ao Largo, em Lisboa, mas há um pré-aviso de greve dos trabalhadores do Opart que poderá afetar o evento.

De acordo com a programação hoje anunciada, a 11.ª edição do festival decorrerá de 06 a 27 de julho, novamente no Largo de São Carlos, em pleno Chiado, em Lisboa, e com entrada gratuita.

Apesar de contar com várias formações e músicos convidados, a "programação musical centra-se como habitualmente na Orquestra Sinfónica Portuguesa e no Coro do Teatro Nacional de São Carlos", e contará ainda com a Companhia Nacional de Bailado (CNB) no espectáculo de encerramento.