Actualidade

Os tempos de espera no local de atendimento representaram um quarto das queixas dos utentes no setor na saúde no ano passado, sendo o tema mais mencionado nas reclamações.

O relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) relativo às reclamações no setor em 2018, hoje divulgado, mostra que 24% das reclamações apresentadas e já decididas respeitavam a tempos de espera, sobretudo o "tempo de espera para atendimento clínico não programado superior a uma hora".

Ao todo, foram recebidas e decididas pela ERS quase 18 mil reclamações relativas apenas aos tempos de espera.