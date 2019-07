Actualidade

O guarda-redes espanhol Iker Casillas foi um dos 22 futebolistas que hoje se apresentaram para o início da preparação do FC Porto para a época 2019/20, no centro de estágio do clube, no Olival.

Casillas, de 37 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, em 01 de maio, tendo pouco tempo depois admitido que a continuidade da carreira de futebolista era uma incógnita, mas sem nunca assumir que iria 'pendurar as botas'.

Há dois meses exatos, pouco após ter prolongado o contrato com o FC Porto, o internacional espanhol foi transportado de urgência para um hospital do Porto, onde foi submetido a um cateterismo de urgência e permaneceu cinco dias em observação, em consequência do episódio cardíaco sofrido durante o treino.