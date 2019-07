Actualidade

O holandês Nicky Romero e o bósnio Salvatore Ganacci atuam na Pampilhosa da Serra, em agosto, no âmbito da sexta edição do festival Seaside Sunset Sessions, anunciou hoje a organização.

O vice-presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, disse à agência Lusa que o concerto do DJ Emir Kobilic, mais conhecido por Salvatore Ganacci, radicado na Suécia, realiza-se no dia 24, um sábado, "um dos dias mais importantes do festival".

No mesmo dia, o programa inclui a participação dos DJ É-me e Kamala, no palco da praia fluvial do rio Unhais, nesta vila do distrito de Coimbra.