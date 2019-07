Actualidade

Treze pessoas, entre as quais passageiros clandestinos, morreram após uma colisão de comboios de mercadorias, no domingo à noite, perto de Pointe-Noire, no sul da República do Congo, segundo fontes do Caminho de Ferro Congo-Océan (CFCO).

"Um comboio mineiro teve uma falha técnica e embateu num comboio de mercadorias. Registámos 13 mortos e vários feridos", disse um funcionário do CFCO, que pediu o anonimato, à agência noticiosa francesa AFP.

O acidente aconteceu em Ngondji (ex-Patra), a cerca de dez quilómetros de Pointe-Noire.