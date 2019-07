Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) considerou hoje "essencial" o cumprimento das determinações e recomendações de garantia de acesso à Internet aberta e adiantou que detetou "algumas deficiências" em termos de transparência nos contratos dos operadores.

O regulador das comunicações eletrónicas realizou entre maio do ano passado e abril último "diversas iniciativas para assegurar a neutralidade da Internet, tendo em conta as obrigações previstas no regulamento TSM [mercado único de telecomunicações]", refere a Anacom, em comunicado.

"Uma delas foi a aprovação da decisão relativa às ofertas 'zero-rating' e similares em Portugal, que determinava a correção dessas ofertas" e que os operadores corrigiram, dando cumprimento à determinação da Anacom em matéria de neutralidade da rede e de 'roaming' internacional.