Actualidade

O consumo de eletricidade baixou 2% em junho face ao mês homólogo de 2018, influenciado pelo impacto da temperatura e menor número de dias úteis, em linha com a queda ao longo do primeiro semestre, segundo a REN.

Segundo dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, com correção dos efeitos de temperatura e dias úteis, a queda atenua-se para 0,2%, praticamente em linha com o valor verificado no mesmo mês do ano passado.

Já no acumulado do primeiro semestre, o consumo registou uma quebra homóloga de 2,2%, ou 1% com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis.