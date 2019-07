Actualidade

O treinador do Benfica confessou que gostaria que João Félix continuasse na Luz e se tornasse uma "referência" do clube, mas assegurou que as 'águias' estão a construir um plantel forte para atacar todas as competições de futebol.

"O João teve um contributo muito importante nestes últimos cinco meses e a nossa ideia era continuar a contar com ele. Acho que o João poderia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica, por ser português, pelo que representa, por ser um miúdo que veio da formação", afirmou Bruno Lage, em entrevista concedida à BTV e divulgada hoje.

Félix, de 19 anos, poderá estar próximo de se transferir para o Atlético de Madrid, que já apresentou uma proposta de 120 milhões de euros pelo passe do avançado, que foi várias vezes comparado a Rui Costa, antigo jogador e atual administrador da SAD 'encarnada'.