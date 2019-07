Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai estar em África na próxima semana, para participar numa conferência no Quénia e avaliar os esforços de recuperação em Moçambique, que foi afetado este ano por dois ciclones.

O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, afirmou hoje que António Guterres vai chegar a Nairobi, no Quénia, no dia 09 de julho, e é esperado que faça uma intervenção numa conferência regional africana de alto nível sobre contraterrorismo e prevenção do extremismo.

Guterres também se vai reunir com o Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, e vai participar numa reunião com jovens envolvidos em programas para evitar o extremismo violento.