Actualidade

Os Estados Unidos condenaram o atentado com um carro armadilhado e o tiroteio de segunda-feira em Cabul, que matou seis pessoas e feriu mais de uma centena.

"Este ataque flagrante ilustra a cruel indiferença dos talibãs pelos compatriotas afegãos, que têm reiterado consistentemente a urgência de encontrar uma solução pacífica para o conflito", declarou a Casa Branca, em comunicado.

As autoridades afegãs disseram que quatro civis e dois membros das forças especiais morreram no atentado de segunda-feira, no qual pelo menos cinco atacantes foram mortos. O porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidullah Mayar, afirmou que o ataque deixou 116 feridos.