Actualidade

O corpo de um alegado clandestino, que terá viajado no compartimento do trem de aterragem de um avião proveniente do Quénia, no domingo, foi encontrado no jardim de uma casa no sul de Londres, anunciaram hoje as forças policiais.

O corpo, aparentemente do sexo masculino, foi encontrado no jardim de uma casa no bairro de Clapham às 14:40 GMT (15:40 em Lisboa) no domingo.

Segundo a polícia, o suposto clandestino terá caído de um avião da companhia aérea Kenya Airways que aterrou no Aeroporto de Heathrow, em Londres, a oeste da capital, proveniente de Nairobi.