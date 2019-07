Actualidade

O presidente da República Popular da China, Xi Jinping, pediu ao chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, para demonstrar flexibilidade e "abrandar de forma oportuna" as sanções contra a Coreia do Norte.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi disse hoje numa conferência de imprensa em Pequim que o pedido do chede de Estado chinês foi dirigido a Trump durante a cimeira do G20, no passado fim de semana.

"Ele (Xi Jinping) encorajou os Estados Unidos a mostrarem flexibilidade e aproximando-se do lado norte-coreano, inclusivamente mostrando abrandamento - de forma oportuna - em relação às sanções contra a Coreia do Norte: É preciso encontrar através do diálogo uma solução para as preocupações de cada um", disse Wang Yi na conferência de imprensa.