Actualidade

Diana Policarpo é a vencedora do Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2019, no valor de 20 mil euros, foi hoje anunciado pela organização no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa a Isabel Madureira Andrade.

Isabel Madureira Andrade, AnaMary Bilbao, Dealmeida Esilva, Mónica de Miranda, Henrique Pavão e Diana Policarpo eram os seis artistas finalistas apurados nesta 13.ª edição do galardão, e as suas obras inéditas estão em exposição, desde 15 de maio, no museu.