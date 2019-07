Actualidade

O reinício dos trabalhos da cimeira europeia extraordinária destinada a desbloquear o impasse nas negociações para as nomeações dos lugares institucionais de topo europeus foi adiado duas horas, avançou hoje fonte diplomática.

Inicialmente agendado para as 11:00 em Bruxelas (menos uma hora em Lisboa), o recomeço dos trabalhos da reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) foi remarcado para as 13:00, uma vez que ainda estão a decorrer encontros bilaterais e outras reuniões entre líderes europeus.

O adiamento do reinício dos trabalhos acontece quase 24 horas depois de Donald Tusk ter anunciado a interrupção do Conselho Europeu perante a impossibilidade de chegar a um compromisso sobre as nomeações para os cargos de topo.