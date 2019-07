Actualidade

O futebolista português Hernâni, que terminou contrato com o FC Porto, chegou a acordo com o Levante para as próximas três épocas, revelou hoje o clube da Liga espanhola.

"O Levante e Hernâni Jorge Santos Forte chegaram a um acordo para o jogador assinar para as próximas três temporadas. O extremo chega proveniente do FC Porto, equipa em que esteve desde o inverno de 2015", refere o Levante.

No comunicado, o Levante lembra ainda as passagens de Hernâni, de 27 anos, pelo Vitória de Guimarães, antes do FC Porto e depois emprestado novamente pelos 'dragões', ou a época em que esteve cedido aos gregos do Olympiacos.