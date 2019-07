Actualidade

O grupo de Visegrado continua a rejeitar que o socialista holandês Frans Timmermans seja nomeado presidente da Comissão Europeia, confirmou hoje o primeiro-ministro checo à chegada à cimeira extraordinária em Bruxelas.

"Timmermans não é a escolha certa. O nosso problema é só um nome, algo que os nossos parceiros europeus, durante 21 horas, não entenderam e era muito fácil", defendeu Andrej Babis, referindo-se ao fracasso das negociações iniciadas no domingo, que levou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a suspender os trabalhos da cimeira extraordinária na manhã de segunda-feira até hoje.

O primeiro-ministro checo acrescentou que o grupo de Visegrado - Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia - quer como presidente do executivo comunitário alguém que "não tenha uma visão negativa" sobre aquela região, sublinhando que esse é o motivo do 'veto' daqueles países ao nome do holandês.