Actualidade

As crianças entre 1 e os 3 anos vão ter o abono de família aumentado entre 10 e quase 20 euros, consoante o escalão de rendimentos, para que todas as crianças até aos três anos recebam o mesmo valor.

De acordo com informação do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a partir deste mês é concluída a convergência do valor do abono de família para as crianças dos 12 aos 36 meses com o valor pago às crianças até aos 12 meses, consoante o escalão de rendimento, sendo que a prestação é paga no dia 16 de julho.

Isto significa que todas as crianças até aos 3 anos passam a receber o mesmo valor de abono de família e termina a diferenciação que era feita até agora entre as crianças que tinham até 1 ano e as crianças com idades entre 1 e 3 anos.