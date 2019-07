Actualidade

A artista visual Diana Policarpo, vencedora do Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2019, afirmou hoje, em Lisboa, que considera importante "rever o passado e trabalhar as questões do presente e de novos futuros".

A artista, de 33 anos, que regressou a Lisboa após dez anos a viver em Londres, falava aos jornalistas sobre o contexto da obra vencedora, da sua autoria, no final da cerimónia de anúncio dos premiados, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

Intitulada "Death Grip", a obra vencedora de Diana Policarpo - exposta na Central Tejo, com as dos outros cinco finalistas do prémio - apresenta uma instalação que usa animação digital em 3D, luz e som para reproduzir o ambiente em que se desenvolve o fungo 'Cordyceps', nas montanhas dos Himalaias.