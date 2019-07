Actualidade

A Câmara Municipal de Cinfães anunciou hoje que vai atribuir um apoio mensal de 200 euros a cada médico que se queira fixar no concelho e que não tenha residência própria e permanente no município.

"Com o objetivo de atrair e fixar médicos de família no concelho, a Câmara Municipal de Cinfães vai atribuir um apoio mensal, no valor de 200 euros, a cada clínico que venha trabalhar para Cinfães e que não tenha habitação própria e permanente no município", anuncia a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Para o presidente da Câmara, Armando Mourisco, "a medicina, a saúde, os médicos de família, os enfermeiros, são peças essenciais na qualidade de vida de uma população" e, por isso, "é preciso assegurar que a assistência médica, sobretudo em populações do interior, seja garantida a tempo e horas, com qualidade, com resposta rápida e eficaz, para que se possa melhorar a qualidade de vida".